Son Dakika Haberleri: Tayinleri çıkan komutanlara iftar yemeği
Son Dakika Yaşam Haber

Tayinleri çıkan komutanlara iftar yemeği

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan komutanlara tayinlerinin çıkmasından dolayı iftar yemeği verildi.

Tayinleri çıkan komutanlara iftar yemeği, System.String[]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan komutanlara tayinlerinin çıkmasından dolayı iftar yemeği verildi.

Söğüt Belediye Başkanlığı tarafından Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan komutanlar Deniz Özarslan, Abdurrahman Artvin ve Mahmut Özer için iftar yemeği düzenlendi. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever tayinleri çıkan komutanlara yeni görevlerinde başarılar diledi. Duaların edilmesi ve oruçların açılmasının ardından bir açıklama yapan Başkan Sever, "İlçemiz Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapmakta olan Jan.Alb. Deniz Özarslan, Jan.Bnb. Abdurrahman Artvin ve Jan.Kdm.Üst. Mahmut Özer'in tayinleri çıktığından dolayı kendilerine ve ilçe protokolüne iftar yemeği düzenledik. Komutanlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:56 Kaynak: İHA
Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Liseli Kızlar, hayallerinin peşinde Avrupa'ya açıldı Tartışma bir anda alevlendi! Husumetlisine kasaptan aldığı satırla saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:26:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayinleri çıkan komutanlara iftar yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]