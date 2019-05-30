Tayinleri çıkan komutanlara iftar yemeği
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan komutanlara tayinlerinin çıkmasından dolayı iftar yemeği verildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan komutanlara tayinlerinin çıkmasından dolayı iftar yemeği verildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:56 Kaynak: İHA
Söğüt Belediye Başkanlığı tarafından Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan komutanlar Deniz Özarslan, Abdurrahman Artvin ve Mahmut Özer için iftar yemeği düzenlendi. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever tayinleri çıkan komutanlara yeni görevlerinde başarılar diledi. Duaların edilmesi ve oruçların açılmasının ardından bir açıklama yapan Başkan Sever, "İlçemiz Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapmakta olan Jan.Alb. Deniz Özarslan, Jan.Bnb. Abdurrahman Artvin ve Jan.Kdm.Üst. Mahmut Özer'in tayinleri çıktığından dolayı kendilerine ve ilçe protokolüne iftar yemeği düzenledik. Komutanlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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