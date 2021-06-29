A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, Onur Ayı'nı kutlamak için özel koleksiyon bir tişört giydi.

Instagram hesabından bir arkadaşının story'sini kendi takipçileriyle paylaşan futbolcunun tişörtünde gökkuşağı renkleriyle 'Powered by Pride' (Gururla destekliyorum) yazması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar futbolcuyu desteklerken bazı kullanıcılar ve futbol yorumcuları da tepki gösterdi.

Taylan Antalyalı gelen tepkilerin ardından fotoğrafı Instagram hesabından kaldırdı.

SERENAY SARIKAYA HAYRANI ÇIKTI

Bütün bu gelişmelerin ardından Taylan Antalyalı'nın 2012 yılında Facebook hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşım ortaya çıktı.

Taylan Antalyalı'nın henüz 17 yaşındayken oyuncu Serenay Sarıkaya'ya hayran olduğu ortaya çıktı.

Ünlü futbolcu, söz konusu paylaşımında, "Serenay Sarıkaya çok seksi... Tanıştırın beni onunla" ifadelerini kullanmış.