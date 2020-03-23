Taylan Antalyalı: "14 hijyen kuralına uyalım.." - Son Dakika
Son Dakika Spor Taylan Antalyalı: '14 hijyen kuralına uyalım..' - Son Dakika Spor

Taylan Antalyalı: "14 hijyen kuralına uyalım.."

11 dakika önce

Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, koronavirüs önlemleri konusunda Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla vatandaşlara mesaj verdi.

Taylan Antalyalı:

Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, koronavirüs önlemleri konusunda Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla vatandaşlara mesaj verdi. 25 yaşındaki futbolcu, hijyene ve devlet yetkililerinin belirlediği kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

"14 KURALA UYALIM"

Sağlık Bakanlığı'nın "evde kal" çağrısını hatırlatan Antalyalı, "Koronavirüs nedeniyle ailem ve ben gerekli önlemleri aldık. Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz. Siz de uyulması gereken 14 kurala dikkat edin. Bu durumu ülke olarak hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Sağlık Bakanlığımızın ve yetkilerimizin uyarıları oluyor, lütfen onlara uyun. Kendinize, çevrenize ve sevdiklerine dikkat edin. Evinizde kalın ve dışarıya çıkmayın. Bunu birlik olarak atlatalım. Sağlık her şeyden önemli, kendinize iyi bakın" dedi.

Koronavirüs, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:08 

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