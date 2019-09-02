Son Dakika Haberleri: Taylan antalyalı, galatasaray'a çok yakın
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Taylan antalyalı, galatasaray'a çok yakın

6 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı'nın Galatasaray'a çok yakın olduğu öğrenildi.

Taylan antalyalı, galatasaray'a çok yakın, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı'nın Galatasaray'a çok yakın olduğu öğrenildi.

BB Erzurumspor yönetiminden edinilen bilgiye göre, Galatasaray ile BB Erzurumspor yetkililerinin transfer için masada olduğu ve anlaşmanın yüzde 90 ihtimalle tamamlandığı belirtildi. Kulüpler arasında büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, anlaşmada ufak pürüzler olduğu ve transferin birkaç saat içinde olumlu sonuca bağlanacağı kaydedildi.

TAYLAN ANTALYALI ALACAKLARINI BIRAKTI

Öte yandan Taylan Antalyalı ise Galatasaray'a transfer olmak için BB Erzurumspor Kulübü'ndeki alacaklarından vazgeçti ve sarı kırmızılı kulüple anlaşarak, kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti.

Taylan Antalyalı, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'e gitmek istediğini iletirken, Üneş ise oyuncunun önünü açacağını ve ona engel olmayacaklarını söyledi.

- Bıraktı

Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:26 Kaynak: DHA
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