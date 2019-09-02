Son Dakika Haberleri: Taylan Antalyalı Galatasaray'da
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Taylan Antalyalı Galatasaray'da

3 saat önce

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını borsaya bildirdi.

Taylan Antalyalı Galatasaray'da, System.String[]

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını borsaya bildirdi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:


"Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.


2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti


2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti


2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti


2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti


Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir." - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
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