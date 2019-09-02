Taylan Antalyalı, Galatasaray'da
3 saat önce
Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:30 Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'ya 4 milyon lira imza parasının yanı sıra ilk sezon için 2 milyon lira, bir sonraki sezon için ise 2 milyon 200 bin lira ödeneceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuya üçüncü sene 2 milyon 500 bin, son sene ise 3 milyon lira ödeyecek.
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