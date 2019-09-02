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Taylan Antalyalı Galatasaray'da

3 saat önce

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını borsaya bildirdi.

Taylan Antalyalı Galatasaray'da, System.String[]

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir."

(İHA)

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:30 Kaynak: İHA
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