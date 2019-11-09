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Taylan Antalyalı ilk kez forma giydi

7 saat önce

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Taylan Antalyalı, Gaziantep FK maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez forma giydi.

Taylan Antalyalı ilk kez forma giydi, System.String[]

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Taylan Antalyalı, Gaziantep FK maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez forma giydi.


Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı, Gaziantep FK müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla ilki yaşadı. Taylan 87. dakikada Adem Büyük'ün yerine dahil oldu ve ilk Galatasaray forması giyme heyecanını yaşadı.


24 yaşındaki futbolcu BB Erzurumspor ile geçtiğimiz sezon 32 resmi müsabakada 6 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. - İSTANBUL

Galatasaray, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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