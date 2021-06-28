Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türkiye'de bir ilk! Gelin ve damada takılan 26 bin liralık takı hayrete düşürdü

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı'nın EURO 2020 sonrası çıktığı ve yeni sezon öncesi stres attığı tatilinde giydiği tişört gündem oldu.

Her yıl Haziran ayının son haftasında düzenlenen Onur Haftası'nda LGBT'nin de bayrağını oluşturan gökkuşağı renkleriyle 'Powered by Pride' yazılı tişört giyen Taylan'a sosyal medyada hem destek hem de tepki geldi.

TEPKİLERİN ARDINDAN SİLDİ

Türkçesi 'Gururla destekliyorum' anlamına gelen tişörtüyle tatil yaptığı villada arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'ın 'Hikaye' bölümünden paylaşan Taylan, gelen tepkilerin ardından fotoğrafı sildi.

Sosyal medyada bazı youmlar: