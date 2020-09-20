Taylan Antalyalı'nın paylaşımına Arda Turan'dan yorum: Xavi misin be aslanım

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla Galatasaraylı taraftarların sevgisini kazanan Taylan Antalyalı, Medipol Başakşehir karşısında alınan galibiyette de önemli rol oynadı. 25 yaşındaki oyuncu, maçın ardından Arda Turan'la olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Instagram hesabından Arda Turan'la birlikte paylaşım yapan Taylan, "Kaptan" mesajını paylaşımına ekledi.

"FITNESS VAR, UNUTMA"

Takım kaptanı Arda Turan da "Xavi misin be aslanım benim. Yarın sabah fitness var, unutma" diyerek Taylan'ın fotoğrafını kendi hesabından paylaştı.

Taylan Antalyalı ve Arda Turan'ın yaptığı bu paylaşımlar, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.