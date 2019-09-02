Taylan antalyalı'nın sözleşmesi feshedildi
3 saat önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:13 Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu
'na (TFF) bildirdi. Galatasaray
ile anlaşan ve alacaklarını BB Erzurumspor'da bırakan Taylan Antalyalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Galatasaray'ın, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını resmen açıklaması bekleniyor.
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