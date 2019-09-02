Son Dakika Haberleri: Taylan antalyalı'nın sözleşmesi feshedildi
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Taylan antalyalı'nın sözleşmesi feshedildi

3 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Taylan antalyalı'nın sözleşmesi feshedildi, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Galatasaray ile anlaşan ve alacaklarını BB Erzurumspor'da bırakan Taylan Antalyalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Galatasaray'ın, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını resmen açıklaması bekleniyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:13 Kaynak: DHA
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