SPOR Taylan Antalyalı: Turu geçeceğimize inanıyoruz - Son Dakika
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SPOR Taylan Antalyalı: Turu geçeceğimize inanıyoruz

11.03.2022 17:11

Taylan Antalyalı: Turu geçeceğimize inanıyoruz'Oyunumu geliştirmek için çalışıyorum'Serhan TÜRK / Barcelona (İspanya), (DHA) - Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Barcelona karşısında turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Taylan Antalyalı: Turu geçeceğimize inanıyoruz

'Oyunumu geliştirmek için çalışıyorum'

Serhan TÜRK/ Barcelona (İspanya), (DHA) - Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Barcelona karşısında turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Bugün İzmir'e gidecek olan sarı-kırmızılı kafilede Taylan Antalyalı, Barcelona Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Avantajlı bir skorla döndükleri için mutlu olduklarını belirten Taylan Antalyalı, 'İç sahada taraftarımızın desteği ile turu geçeceğimize inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz' diye konuştu.

'OYUNUMU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM'

Yapılan eleştirileri de değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, 'Eleştiriler olacak tabi ki. Takım arkadaşlarımla beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Umarım içerdeki maçta da istediğimiz gibi bir sonuç alırız. Eleştirilenlerden herkes etkiler ama ben oyunumu geliştirmek için çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim' açıklamasında bulundu.

SPOR Taylan Antalyalı: Turu geçeceğimize inanıyoruz
SPOR Taylan Antalyalı: Turu geçeceğimize inanıyoruz
SPOR Taylan Antalyalı: Turu geçeceğimize inanıyoruz

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Taylan Antalyalı, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Taylan Antalyalı: Turu geçeceğimize inanıyoruz - Son Dakika


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