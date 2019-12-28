Süper Lig'de Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'da Taylan Antalyalı, maç sonunda açıklamalar yaptı.



"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM"



Maça 11'de başlamasını değerlendiren Taylan, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Yıllardır bekliyordum bu anı. Takım olarak iyi mücadele ettik bugün. Takım olarak çok iyi mücadele ettik, ağır bir zemin vardı ama çok iyi oynayıp galip geldik." dedi.



"İYİ OYNADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"



Taylan Antalyalı sözlerini "Devreyi böyle bir galibiyetle kapattığımız için çok mutluyuz. 2019'un son maçıydı. İkinci yarı çok daha iyi olacağız. Bugün Falcao'ya yakın oynamamı istedi hocamız. Elimden gelen her şeyi yaptım top aldıkça. İyi oynadığımı düşünüyorum." ifadeleriyle tamamladı.



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