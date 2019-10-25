Taylan Biraderler beyazperdeye döndü
1 saat önce
Berkun Oya'nın senaryosunu kaleme aldığı filmde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, İlker Aksum, Göktuğ Yıldırım ve Helin Kandemir gibi yıldız oyuncular yer alıyor.
Berkun Oya'nın senaryosunu kaleme aldığı filmde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, İlker Aksum, Göktuğ Yıldırım ve Helin Kandemir gibi yıldız oyuncular yer alıyor. Çekimleri İstanbul'da süren "Azizler", Imaj International yapımcılığında 2020'de seyirciyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:24
Selçuk Yöntem'in Aşk-ı Memnu dizisindeki sahnesi yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la ilişkiye başlama hikayesini anlattı: Odama girip dudaklarıma yapıştı Selin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle yaptığı anlaşma Demet Akalın'ı kızdırdı!