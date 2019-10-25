Son Dakika Haberleri: Taylan Biraderler beyazperdeye döndü
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Taylan Biraderler beyazperdeye döndü

1 saat önce

Berkun Oya'nın senaryosunu kaleme aldığı filmde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, İlker Aksum, Göktuğ Yıldırım ve Helin Kandemir gibi yıldız oyuncular yer alıyor.

Taylan Biraderler beyazperdeye döndü, System.String[]

Berkun Oya'nın senaryosunu kaleme aldığı filmde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, İlker Aksum, Göktuğ Yıldırım ve Helin Kandemir gibi yıldız oyuncular yer alıyor. Çekimleri İstanbul'da süren "Azizler", Imaj International yapımcılığında 2020'de seyirciyle buluşacak.

Haluk Bilginer, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Berkun Oya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:24 
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