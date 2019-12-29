Taylan ilk kez 11'de oynadı, performansıyla alkış aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Taylan ilk kez 11'de oynadı, performansıyla alkış aldı - Son Dakika Spor

Taylan ilk kez 11'de oynadı, performansıyla alkış aldı

6 saat önce

24 yaşındaki futbolcu bir gol atarken, oyun içi etkinliğiyle de taraftarından alkış aldı.

Taylan ilk kez 11'de oynadı, performansıyla alkış aldı, System.String[]

24 yaşındaki futbolcu bir gol atarken, oyun içi etkinliğiyle de taraftarından alkış aldı.


Taylan, attığı golün yanı sıra yüzde 92 pas isabeti yakaladı. Rakip ceza sahası içinde 8 kez topla buluştu ve 8 ikili mücadele kazandı.


Galatasaray taraftarı, maç sonrasında Taylan'ı tribüne çağırarak "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırmasını istedi ve genç futbolcuya destek verdi.


TAYLAN NE YAPTI?


Gol: 1


Pas yüzdesi: %92


RCS topla buluşma: 8


Kazandığı ikili mücadele: 8


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim, Arda Turan'a yeşil ışık yaktı: Futbolu burada bırakmalı
Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu tepkisi! Tümer Metin: Arda Turan'ı aradım, çok hevesli

Son Dakika Haberleri
13:55 Galatasaray ligin ilk yarısında beklentileri karşılayamadı - Son Dakika Spor
13:54 Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar - Son Dakika Spor
13:50 Erol Bulut'tan yabancı kuralı, altyapı ve transfer açıklaması - Son Dakika Spor
13:50 Uğurcan Çakır'ın durumu belli oldu - Son Dakika Spor
13:48 Gaziantep FK'da Marius Sumudica şoku - Son Dakika Spor
13:42 Sumudica, rahatsızlığı nedeniyle takımının başında maça çıkamayacak - Son Dakika Spor
13:35 Yeni Malatyaspor, yerli otomobilden 15 tane alacak - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 14:06:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taylan ilk kez 11'de oynadı, performansıyla alkış aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]