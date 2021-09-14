Taylan Şef lezzetin püf noktalarını anlattı - Son Dakika

Steakhouse'lar ya da diğer isimleri ile et restaurantları son dönemde Türkiye genelinde farklı mekan ve isimlerle lezzet arayanlar için birçok alternatif sunuyor.Güleç yüzü, misafirperverliği, hizmet kalitesi, fiyat politikası ve görsel şovlarıyla adından sıkça bahsettiren Taylan Şef (Taylan Gündoğdu) hamburgerin sırlarını anlattı.

İyi hamburgerin püf noktaları

Öncelikle şefin iyi olması gerekir. Usta bir şef her zaman bilir işini.

Dana döşten yapılmalıdır

Sinirlerin iyi ayıklanması oldukça önemlidir

Baharatının doğru seçilmesi şarttır

Doğru ekmek seçimi de hayatidir.

TAYLAN GÜNDOĞDU KİMDİR?

37 yaşında olan Taylan Gündoğdu Tunceli'de doğdu. Daha küçük yaşlarda dayısının yanında yardım amaçlı kasaplık yaparak et ile ilgili sektörde kendini geliştirdi. 2007 yılında ise steak sektörünün öncüsü olan Günaydın'da çalışmaya başladı. 2010 yılında ise Nusret'in restoranında şef olarak görev almaya başladı. 2012 yılında Nusr-et'in yanından ayrılan Taylan Gündoğdu Litvanya'ya giderek aynı sektör üzerinde çalışarak tecrübelerini geliştirmeye devam etti. 2014 yılında ise artık kendi markasını oluşturmanın zamanı geldiğini düşünen Taylan Gündoğdu, Taylan Şef markası adı altında Kadıköy-Acıbadem'de ilk restoranını açtı. Tecrübe birikimi sayesinde markasını hızla büyüten Taylan Şef "Ben bu işi büyütmeliyim" diye bir karar aldı ve yurt dışına açılmaya başladı. Özbekistan'ın başkenti olan Taşkent'te ilk yurt dışı restoranını açtı ve günden güne büyümeye devam ediyor.