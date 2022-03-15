SPOR Taylancı UEFA, Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Taylancı UEFA, Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak

15.03.2022 11:03

SPOR Taylancı UEFA, Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacakYusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)- TURKCELL Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grup'ta mücadele eden Bitexen Adana İdmanyurduspor Başkanı ve Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Metin Taylancı,...

SPOR Taylancı UEFA, Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak

Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)- TURKCELL Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grup'ta mücadele eden Bitexen Adana İdmanyurduspor Başkanı ve Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Metin Taylancı, UEFA 2023-2024 sezonunda Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kulüpler, kadın futbol takımı yoksa katılamayacak" dedi. Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bitexen Adana İdmanyurduspor, ligde 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 30 puanla ligde 3'üncü sırada bulunuyor. Yaptıkları transferlerle ligde emin adımlarla ilerleyen Bitexen Adana İdmanyurduspor Başkanı ve Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Metin Taylacı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Taylancı, geçtiğimiz yıl yapılan toplantıda UEFA'nın kadın futbol takımlarını koruma adına adımlar attığını açıkladı. UEFA'nın 2023-2024 sezonunda Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kadın futbol takımı olmayan kulüplerin müsabakalarda yer almaması için çalışmalara başladığı belirten Taylancı, bu kapsamında Türkiye'de 8 önemli kulübün kadın futbol takımı kurduğunu kaydetti. Son 2 yıldır kadın futbol takımına rağbetin arttığını ifade eden Taylancı, Son dönemlerde 8 profesyonel futbol kulübü, kadın futbol kulübü kurdu. UEFA 2023-2024 sezonunda Türkiye'de dahil Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kulüpler kadın futbol takımı yoksa katılamayacak. Kadın futbolunun gelişmesi için önemli bir adım dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ KULÜPLER OYUNCULARIMIZIN PEŞİNDE'

En iyi yabancı oyunların takımlarında yer aldığını anlatan Taylancı, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi yabancı futbolcularından 6'sı bizde. Kongo'dan 3, Nijerya'dan 1, Gabon'dan 1, Kazakistan milli takımından 1 transfer gerçekleştirdik. Türkiye'deki bütün kulüpler bizim oyuncularımızın peşinde. Oyuncularımıza kulüp evi tahsis edip hazırladık. 10 sporcumuz konaklıyor. Başlarında kadın yöneticimiz var. Kulübümüzde aile ortamı var ifadelerini kullandı.

SPOR Taylancı UEFA, Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak
SPOR Taylancı UEFA, Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak
SPOR Taylancı UEFA, Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak
SPOR Taylancı UEFA, Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak
SPOR Taylancı UEFA, Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak
SPOR Taylancı UEFA, Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak
SPOR Taylancı UEFA, Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak

YORUMLAR
500
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası Geleceğin sporcuları büyükşehirle yetişiyor Geleceğin sporcuları büyükşehirle yetişiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Futbol, Adana, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Taylancı UEFA, Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
10:57 Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı
10:57 Mahalle muhtarı isyan etti! 17 yıldır tamamlanamayan cami için 6 milyon lira lazım
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
10:31 Ahmet Çakar penaltı bekledi! beIN Sports'dan faklı bir yorum gelince çıldırdı
10:21 Buzlu yolda kayan araba faciayı beraberinde getirdi! Bir çocuk hastaneye kaldırıldı
10:04 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım
10:18 450 bin TL'ye sıfır araç aldığını sandı! Hasarı öğrenince şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:15:38. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Taylancı UEFA, Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement