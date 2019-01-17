Tayland 'dan Geldi En İlginç Dediler En İğrenç Çıktı | Durian, Yılan Meyve, Sushi
17 dakika önce
Ben Uras Benlioğlu, bu videomda sizin için Thailand Tayland 'dan gelen ilginç meyve ve yiyecekleri denedik.
Ben Uras Benlioğlu, bu videomda sizin için Thailand Tayland
'dan gelen ilginç meyve ve yiyecekleri denedik. Gerçekten enteresan, güzel, iğrenç tatlar ve kokular ile karşılaştık. Bu arada deve hörgücüne benzeyen meyvenin adı yılan meyvesiymiş, videoda karıştırmışız.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:25 Kaynak: Youtube
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