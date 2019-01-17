Son Dakika Haberleri: Tayland 'dan Geldi En İlginç Dediler En İğrenç Çıktı | Durian, Yılan Meyve, Sushi

Tayland 'dan Geldi En İlginç Dediler En İğrenç Çıktı | Durian, Yılan Meyve, Sushi

17 dakika önce

Ben Uras Benlioğlu, bu videomda sizin için Thailand Tayland 'dan gelen ilginç meyve ve yiyecekleri denedik.

Ben Uras Benlioğlu, bu videomda sizin için Thailand Tayland 'dan gelen ilginç meyve ve yiyecekleri denedik. Gerçekten enteresan, güzel, iğrenç tatlar ve kokular ile karşılaştık. Bu arada deve hörgücüne benzeyen meyvenin adı yılan meyvesiymiş, videoda karıştırmışız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:25 Kaynak: Youtube

Tayland, Genel
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