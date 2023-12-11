Tayland\'a giden İngiliz turistin klozetinden Komodo ejderi çıktı

Tayland'a giden İngiliz bir turistin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.
Tuvalete gireceği sırada büyük bir şok yaşayan turistin, oturmayı planladığı klozetin içinden küçük bir Komodo ejderinin çıktığı görüldü.
Tesisat borularının içine bir şekilde girdiği tahmin edilen Komodo ejderinin telefonuyla çekilen videoda yavaş yavaş su yüzeyine çıktığı ve etrafa bakındıktan sonra içeriye kaçtığı görüldü.
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