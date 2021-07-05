Tayland Başbakanı Çan-oça kendini karantinaya aldı - Son Dakika

Tayland Başbakan Prayut Çan-oça, yakın temasta bulunduğu kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kendini evinde karantinaya aldı.

The Straits Times'ın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Anucha Burapachaisri, Başbakan Çan-oça'nın Kovid-19 test sonucunun negatif olduğunu ve çalışmalarını evinden yürüteceğini bildirdi.

Ülkenin önemli turizm noktalarından Phuket Adası'nın yeniden hizmete açılması kapsamında 1 Temmuz'da düzenlenen etkinliklere katılan Çan-oça'nın burada yakın temasta bulunduğu bir kişi virüse yakalanmıştı.

Son 24 saatte 6 bin 166 vakanın ve virüs kaynaklı 50 ölümün kayda geçtiği ülkede, toplam vaka sayısı 289 bin 233'e, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 276'ya yükseldi.