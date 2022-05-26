Tayland Başbakanı Prayuth, Asya'nın stratejik ve ekonomik önem kazandığını söyledi

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, " Asya, genişlemeye ve stratejik ve ekonomik önem açısından daha fazla etki kazanmaya devam ediyor." dedi.

"Future of Asia" etkinliğine katılmak için Tokyo'da bulunan Prayuth, Kovid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı gibi sorunlarla karşı karşıya olan dünyada, piyasaları açık ve kapsayıcı tutarak ekonomik büyümeyi artırmak gerektiğini söyledi.

Prayuth, "Sürdürülebilir ekonomik büyüme, yalnızca herhangi bir aksamaya uyum sağlayabildiğimiz zaman mümkündür." ifadelerini kullandı.

ABD destekli yeni bir ekonomik anlaşmanın Asya'nın bugün ne kadar önemli olduğunun bir başka kanıtı olduğunu belirten Prayuth, "Asya, genişlemeye ve stratejik ve ekonomik önem açısından daha fazla etki kazanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

IPEF

ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mayıs'ta Japonya dahil 13 ülkeyle "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi"ni (IPEF) başlattıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray açıklamasına göre, başlangıçta IPEF'te ABD ve Japonya'nın yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Endonezya, Tayland, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Yeni Zelanda ve Brunei yer alıyor.

Halihazırda üye hacmiyle IPEF, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 40'ına denk geliyor.