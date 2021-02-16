- Tayland, Covid-19'un Güney Afrika Mutasyonu Nedeniyle Alarma Geçti- Riskli Bölgelerden Gelenlere 21 Günlük Karantina Gündemde - Son Dakika

- Tayland, Covid-19'un Güney Afrika Mutasyonu Nedeniyle Alarma Geçti- Riskli Bölgelerden Gelenlere 21 Günlük Karantina Gündemde

16.02.2021 09:17

- Tayland, Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu nedeniyle alarma geçti Riskli bölgelerden gelenlere 21 günlük karantina gündemde Tayland, Covid-19'un Güney Afrika'da görülen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonun ülkede ilk kez tespit edilmesinin ardından riskli bölgelerden...

- Tayland, Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu nedeniyle alarma geçti

Riskli bölgelerden gelenlere 21 günlük karantina gündemde

BANGKOK - Tayland, Covid-19'un Güney Afrika'da görülen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonun ülkede ilk kez tespit edilmesinin ardından riskli bölgelerden gelenlere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresini 21 güne çıkarmaya hazırlanıyor.

Covid-19'un Güney Afrika'da görülen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonu "B1351"in ilk kez doğrulandığı Tayland'da, salgında yeni dalga ihtimali karşısında alarma geçildi. Covid-19 Durum Yönetim Merkezi Sözcü Yardımcısı Apisamai Srirangsan, daha hızlı yayıldığı bilinen yeni türün ülkede salgını daha da kötüleştirebileceğini ve yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda 14 günlük zorunlu karantina uygulamasının süresini uzatmayı düşündüklerini kaydeden Apisamai, "Yeni mutasyonun görüldüğü ülkelerden dönenlere yönelik zorunlu karantinayı 21 güne çıkarmamız gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Apisamai, CCSA'nın bu hafta yapılacak toplantıda karantina kurallarını gözden geçireceğini ve karantina süresini uzatma önerisini değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

İlk vaka doğrulanmıştı

Tayland'da Covid-19'un Güney Afrika mutasyonunun ilk kez 12 Şubat'ta doğrulandığı açıklanmış, 41 yaşındaki hastanın Tanzanya'da yaklaşık 2 ay çalıştığı ve 29 Ocak'ta Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'ndan Bangkok'a dönmeden önce Etiyopya'yı ziyaret ettiği bildirilmişti. 14 günlük karantinaya alındıktan sonra 3 Şubat'ta testi pozitif çıkan kişiye, Afrika ülkelerine seyahat geçmişi bulunması nedeniyle detaylı tetkikler yapıldığı ve incelemelerin sonunda virüsün Güney Afrika mutasyonu ile enfekte olduğunun doğrulandığı ifade edilmişti.

Tayland'da dün itibariyle toplam vaka sayısı 24 bin 714'e, toplam can kaybı ise 82'ye ulaşmıştı.

- Tayland, Covid-19'un Güney Afrika Mutasyonu Nedeniyle Alarma Geçti- Riskli Bölgelerden Gelenlere 21 Günlük Karantina Gündemde
- Tayland, Covid-19'un Güney Afrika Mutasyonu Nedeniyle Alarma Geçti- Riskli Bölgelerden Gelenlere 21 Günlük Karantina Gündemde
- Tayland, Covid-19'un Güney Afrika Mutasyonu Nedeniyle Alarma Geçti- Riskli Bölgelerden Gelenlere 21 Günlük Karantina Gündemde
- Tayland, Covid-19'un Güney Afrika Mutasyonu Nedeniyle Alarma Geçti- Riskli Bölgelerden Gelenlere 21 Günlük Karantina Gündemde

Güney Afrika, Koronavirüs, Tayland, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Tayland, Covid-19'un Güney Afrika Mutasyonu Nedeniyle Alarma Geçti- Riskli Bölgelerden Gelenlere 21 Günlük Karantina Gündemde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray yönetimi, Marcao ve Onyekuru'nun Kasımpaşa maçındaki fotoğrafını Florya'da duvara asacak Mesut Özil şampiyonluk için iddialı: Takıma daha fazla katkım olacak ve zafer için her şeyi yapacağız Bayern-Bielefeld maçının ilk yarısında kardan bembeyaz olan saha, ikinci yarıda temizlenerek eski haline getirildi Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Karaca'nın değişimi Çukur'a damga vurdu! Performansı sosyal medyada gündem oldu Alacak-verecek kavgasında silahlar çekildi! 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı         
09:18
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor         
08:31
Vaka sayılarının paylaşıldığı haritada bir ilimizin adını yazmayı unuttular, espriler havada uçuşuyor Vaka sayılarının paylaşıldığı haritada bir ilimizin adını yazmayı unuttular, espriler havada uçuşuyor         
08:28
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak         
08:01
Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı         
03:34
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Karadeniz'deki 3 il alarm veriyor Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Karadeniz'deki 3 il alarm veriyor         
23:47
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı         
21:36
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
16:16
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 09:31:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Tayland, Covid-19'un Güney Afrika Mutasyonu Nedeniyle Alarma Geçti- Riskli Bölgelerden Gelenlere 21 Günlük Karantina Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei