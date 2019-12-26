Tayland'da 100 bin plastik şişeden dev yılbaşı ağacı - Son Dakika

Tayland'da 100 bin atık plastik şişe, dev yılbaşı ağacına dönüştürüldü.



Tayland'daki Chiang Rai eyaletinin kuzeyinde geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak amacıyla atık plastik şişelerden yılbaşı ağacı yapıldı. Singha Park'taki yılbaşı ağacının yapımında kullanılan pet şişeler yaklaşık 300 kişi tarafından toplanıp inşa edildi. Yüz bin plastik şişeden yapılan ve 29 metre yüksekliğindeki dev yılbaşı ağacı, boyanmış şişelerle süslenip ışıklandırıldı.



Singha Park yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı ağacının farkındalığı arttırmak için Ocak ayı sonuna kadar sergileneceği belirtildi. Yılbaşı ağacında kullanılan plastik şişelerin ise daha sonra ise 5 bin tişörte dönüştürüleceği ifade edildi. - BANGKOK