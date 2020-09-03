Tayland'da 100 gün sonra ilk yurtiçi kaynaklı Covid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Tayland'da korona virüs salgınının kontrol altına alınmasından 100 gün sonra ilk kez yurtiçi kaynaklı vaka tespit edildi.

Korona virüs salgını küresel olarak etkisini arttırmaya devam ederken, salgını kontrol altına alan birçok ülkede vaka sayıları yeniden artışa geçti. Tayland'da bugün 1 mahkumun Covid-19 testinin pozitif çıkması ile 100 gün sonra ilk yurtiçi kaynaklı yeni vaka tespit edildi. Yetkililer, yeni vakanın başkent Bangkok'ta bulunan bir hapishanede yeni gelen mahkumlara yapılan rutin kontrol sırasında tespit edildiğini aktardı. Mahkumun geçtiğimiz günlerde tutuklandığını ve denizaşırı ülkelere seyahat kaydı bulunmadığını belirten yetkililer, 37 yaşındaki mahkumun temas halinde bulunduğu kişileri tespit etmek amacı ile son 2 haftadır bulunduğu bölgelerin araştırıldığını açıkladı. Mahkumun tutuklanmadan önce bir gece kulübünde DJ olarak çalıştığını aktaran Ceza İnfaz Kurumu yetkilisi, mahkumun mahkemesinin yapıldığı duruşma salonunun, işyerinin ve hapishanenin gözlem altına alındığını ifade etti.

Bangkok'un Hastalık Kontrol Birimi Başkanı Methipoj Chakametikul yaptığı açıklamada, mahkumun evindeki 7 kişinin "yüksek riskli birey" grubunda bulunduğunu ve 2'sinin başkentten ayrıldığının tespit edildiğini belirtti. Chakametikul, ayrıca mahkumun işyerinin dezenfekte edilmesi için 3 gün boyunca kapatıldığını ve iş arkadaşlarının araştırıldığını açıkladı. Hastalık Kontrol Departmanı Genel Müdürü Suwanchai Wattanayingcharoen ise, "Bir enfeksiyon tespit ettik. Ancak virüsün yayılıp yayılmadığını araştırıyoruz. Birbirimize yardım edersek, salgın yeniden yayılamaz" dedi.

Tayland'da Mayıs ayının sonundan bu yana salgın kontrol altına alınmış durumdayken denizaşırı ülkelerden dönen kişiler dışında 100 gündür yurtiçi kaynaklı vaka tespit edilmemişti. Hükümet, salgının kontrol altına alınması ile kısıtlamaların çoğunu kaldırırken, salgında ikinci dalganın doğrulanması için daha çok teste ihtiyaç olduğunu açıkladı. Tayland'da salgınla mücadele kapsamında kapatılan sınırların 1 Ekim'de yeniden açılması ve turizme dayalı olan ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması planlanıyordu.

Öte yandan Tayland, Çin'in ardından dünyada korona virüsün ilk görüldüğü ülke konumunda bulunuyor. Ülkede salgının başladığı ilk günden bu yanan 3 bin 427 kişide korona virüs tespit edilirken, 58 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti. - BANGKOK