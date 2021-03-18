Tayland'da "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinliği yapıldı - Son Dakika

Tayland'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Başkent Bangkok'taki Peninsula Otel'de düzenlenen ve Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Tayland'daki Türk vatandaşları ve Taylandlı misafirlerin katıldığı programda Çanakkale şehitleri anılırken18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemi anlatıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Akgün, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, "Tüm dünyanın artık tarih sahnesinden silindi gözüyle baktığı bir ulusun, dönemin en güçlü devletleri ve ordularına karşı kazandığı bu zafer, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda çok önemli bir merhale topraklarımızı işgale kalkışan güçler için ise bir hayalin sonu olmuştur." dedi.

Tarihi zaferin tüm dünyaya vatan sevgisinin ne olduğunu öğrettiği ve ezilen halklar için umut taşıdığını vurgulayan Akgün, "Türk milletinin azim ve iradesi en son 15 Temmuz menfur darbe girişiminde test edilmek istenmiş olup ulusumuzun birlik, beraberlik ve bağımsızlık azminin hiç azalmadan varlığını koruduğu bir kez daha görülmüştür." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Akgün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü vesilesiyle vatan uğruna şehit düşen kahramanları rahmetle andı.

Kovid-19 salgınından ötürü İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile birleştirilerek yapılan etkinlik Tayland'ın geleneksel enstrümanlarıyla çalınan İstiklal Marşı'nın video gösterimiyle devam etti.

Anma etkinliği, Çanakkale Türkülerinin seslendirildiği piyano performansıyla son buldu.