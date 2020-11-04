Tayland'da 190 porno sitesinin yasaklanması, Bilişim Bakanlığı önünde protesto edildi - Son Dakika
BBC

Tayland'da 190 porno sitesinin yasaklanması, Bilişim Bakanlığı önünde protesto edildi

04.11.2020 12:42
Tayland'da 190 porno sitesinin yasaklanması, Bilişim Bakanlığı önünde protesto edildi, System.String[]

Tayland'da aralarında Pornhub'ın da bulunduğu 190 porno sitesinin yasaklanması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Tayland'da aralarında Pornhub'ın da bulunduğu 190 porno sitesinin yasaklanması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Karar, Bilişim Bakanlığı'nın önünde düzenlenen bir gösteriyle protesto edildi.

Bilişim Bakanı Puttipong Punnakanta, yasağın porno ve kumar sitelerine erişimi sınırlamayı amaçladığını, siber suç yasaları kapsamında bu içeriklerin yasa dışı olduğunu söyledi.

Ancak sosyal medyada birçok kullanıcı hükümeti sansürle suçladı. Twitter'da "#SavePornhub" (#PornhubıKurtarın) etiketiyle yapılan paylaşımlarda hükümetin insanların tercih yapma hakkına müdahale edildiği savunuldu.

Bazı internet kullanıcıları ise "Hükümet ahlakımızı mı korumaya çalışıyor yoksa sitede kraliyet ailesinin görüntüleri mi var?" diye sordu.

Ülkede büyük bir porno endüstrisi var. Tayland 2019'da Pornhub'ın en çok ziyaret edildiği 20 ülke arasında yer almıştı.

'Tayland Pornhub'da en fazla zaman geçirilen ülke'

Dünyanın en büyük porno sitesi olan Pornhub'a göre geçen yıl Tayland'da kişi başına bu sitede geçirilen ortalama süre 11 dakika 21 saniye. Pornhub, bunun dünyadaki en yüksek oran olduğunu söylüyor.

Porno sitelerine Pazartesi gecesi erişimin kesilmeden sonra Salı günü Bilişim Bakanlığı'nın önünde onlarca kişi bir eylem düzenledi.

Gösteride "Pornhub'ı Özgür Bırakın" ve "Pornhub'ı geri verin" dövizleri taşındı, kararın geri alınması istendi.

'Dijital diktatörlük'

Pornhub sitesi yasakla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İnternet araştırma şirketi Top10VPN'e göre yasakların başlamasından sonra, Tayland'dan yapılan VPN (erişim engelini aşmak için kullanılan sanal özel ağ) aramaları Eylül-Ekim ortalamasına göre yüzde 640 oranında arttı.

Tayland'da aylardır gençler ve öğrencilerin öncülüğünde eski bir cunta lideri olan Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın istifa etmesi ve Kral Maha Vajiralongkorn'nın yetkilerinin sınırlandırılması talebiyle büyük çaplı protesto gösterileri yapılıyor.

Twitter'da #HornyPower (#AzgınGüç) etiketiyle yapılan paylaşımlarda hükümetin şimdi daha büyük bir protesto dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği öne sürüldü.

Jirawat Punnawat adlı bir kullanıcı "Şimdi askeri hükümetten nefret etmeyenler de muhtemelen onlardan nefret edecek" dedi.

Manushya Vakfı adlı dijital haklar örgütünün direktörü Emilie Pradichit, "Karar, Tayland'ın bir dijital diktatörlüğe dönüştüğünü gösteriyor. İktidardaki muhafazakarlar, genç insanların internette ne izleyeceğine, ne söyleyeceğine ve ne yapacağına karışmaya çalışıyor" dedi.

Tayland'da 190 porno sitesinin yasaklanması, Bilişim Bakanlığı önünde protesto edildi

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Son Dakika Dünya Tayland'da 190 porno sitesinin yasaklanması, Bilişim Bakanlığı önünde protesto edildi - Son Dakika Dünya

BBC

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