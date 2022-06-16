Tayland'da 20 yaşın altındakilerin esrar kullanmasına izin verilmeyecek - Son Dakika
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Tayland'da 20 yaşın altındakilerin esrar kullanmasına izin verilmeyecek

16.06.2022 13:35
Tayland'da 20 yaşın altındakilerin esrar kullanmasına izin verilmeyecek

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın, gelen şikayetlerin ardından esrar kullanımını 20 yaş ve üstündeki kişilerle sınırlandırmaya karar verdiği bildirildi.

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın, gelen şikayetlerin ardından esrar kullanımını 20 yaş ve üstündeki kişilerle sınırlandırmaya karar verdiği bildirildi.

Straits Times'ın haberine göre, Tayland hükümeti, 9 Haziran itibarıyla esrarın suç olmaktan çıkarılmasının birçok şikayete yol açmasının ardından 20 yaş altındakilerin esrar ve kenevire erişimlerini engellemeyi planlıyor.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, esrar ve kenevirin kontrollü kullanılması gereken bitkiler olarak belirlenmesine yönelik düzenlemeleri bugün imzalayacağını söyledi.

Charnvirakul, yeni düzenlemeyle 20 yaşından küçüklerin doktorlardan izin almadıkça esrar ve kenevir bulundurmalarına ve kullanmalarına izin verilmeyeceğini belirtti.

Söz konusu karar, 16 ve 17 yaşlarındaki öğrenciler de dahil dört kişinin aşırı doz esrar aldıktan sonra Bangkok'taki hastanelere sevk edildiğine dair haberlerin ardından geldi. Hastaneye kaldırılan gençlerden biri, dün hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Bangkok Büyükşehir İdaresi, basına yansıyan gelişmelerin ardından okullarda esrarı yasaklamayı planladığını bildirdi.

Tayland hükümeti, 9 Haziran'da esrar yetiştirmeyi ve bulundurmayı yasal hale getirerek, Asya'da esrarı suç olmaktan çıkaran ilk ülke olmuştu.

Esrar satmanın da suç olmaktan çıktığı Tayland'da yetkililer, yerli esrar ticaretinin tarım ve turizme katkı sağlamasını umuyor ancak ticari kenevir ürünlerinin ülke dışına çıkarılması yasak.

Hükümet, ayrıca esrara ilişkin suçlar sebebiyle cezaevinde bulunan 4 bin kişiyi de tahliye etmeyi planlıyor.

Tayland, 2020'de tıbbi amaçlı esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tayland, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da 20 yaşın altındakilerin esrar kullanmasına izin verilmeyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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