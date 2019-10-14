Son Dakika Haberleri: Tayland'da 4 metre uzunluğunda kobra, turistik kasabadaki kanalizasyonda yakalandı
Son Dakika Dünya Tayland'da 4 metre uzunluğunda kobra, turistik kasabadaki kanalizasyonda yakalandı

Tayland'da 4 metre uzunluğunda kobra, turistik kasabadaki kanalizasyonda yakalandı

16 dakika önce

Tayland'da 4 metre uzunluğunda kobra yılan turistik kasabadaki kanalizasyonda yakalandıTayland'ın turistik tatil beldesi Krabi'de, 4 metre uzunluğundaki bir kobra yılan 30 metre uzunluğundaki bir kanalizasyonda uzun uğraşlardan sonra ele geçirildi.

Tayland'da 4 metre uzunluğunda kobra yılan turistik kasabadaki kanalizasyonda yakalandı

Tayland'ın turistik tatil beldesi Krabi'de, 4 metre uzunluğundaki bir kobra yılan 30 metre uzunluğundaki bir kanalizasyonda uzun uğraşlardan sonra ele geçirildi.

Tayland'da 4 metre uzunluğunda kobra, turistik kasabadaki kanalizasyonda yakalandı

Tayland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:31 
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