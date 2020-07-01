Tayland'da 64 milyon dolarlık saray yandı - Son Dakika

Tayland'da 64 milyon dolarlık saray yandı

Tuba KARA, (DHA) - Tayland'da bir milyarderin 64 milyon dolarlık Sukhawadee isimli sarayı, koronavirüs (Covid-19) salgınından sonraki ilk gününde yandı.

Tayland'ın Chonburi kentinin Pattaya bölgesindeki, 2000 yılında ülkenin en büyük dondurulmuş tavuk ihracatçılarından birine sahip olan, Taylandlı milyarder Dr. Panya Chotitawan tarafından inşa edilen 64 milyon dolarlık Sukhawadee sarayında yangın çıktı.

Lüks oryantal antikalar bulunan ve deniz kıyısında olan saraydan bir personel, bir patlama duyduklarını ve saat 10.00'dan kısa bir süre sonra alevleri fark ettiklerini söyledi.

ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALINAMADI

Alevlerin sarayın yapısını zayıflattığı ve çatlattığı için çökebileceğine dair korku duyduğunu söyleyen Bölge Şerifi Amnat Charoensri, 'İtfaiye ekipleri alevleri kontrol edemedi. Binaya yayılmaya devam etti ve çok çabuk hızlandı' ifadelerini kullandı.

Pattaya mimarisinin tam aksine yapısıyla dikkat çeken ve cennet anlamına gelen Sukhawadee, Budha'nın çok sayıda dini imgesini barındıran Avrupa tarzı lüks saray, bahçeleri ve lüks kompleksleriyle ünlü.

Meslektaşlarının yangın çıkmadan önce yüksek sesli bir patlama duyduklarını söyleyen bina görevlisi Wichian Chamsai,?Meslektaşlarımdan biri bana bir patlama duyduğunu bağırdığında binada çalışıyordum. Sonra binanın arkasından bir kıvılcım gördüm. Yangına neden olan bir elektrik problemi gibi geldi? dedi.

Polis, yangının nedenini araştırabilmek için alevlerin söndürülmesini beklerken bölgeyi güvenlik şeridi çekerek kapattı.