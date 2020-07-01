Tayland'da 64 milyon dolarlık sarayda yangın

Tayland'da bir milyardere ait 64 milyon dolar değerindeki, Sukhawadee adlı sarayda yangın çıktı. Çıkan yangında sarayın büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Tayland'ın Chonburi kentinde hareketli saatler yaşandı. Ülkenin Pattaya bölgesindeki, 2000 yılında ülkenin en büyük dondurulmuş tavuk ihracatçılarından birine sahip olan, Taylandlı milyarder Dr. Panya Chotitawan tarafından inşa edilen 64 milyon dolarlık Sukhawadee sarayında yang ın çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, milyon dolarlık antikaların bulunduğu lüks sarayda sabah 10.00 sularında şiddetli bir patlmanın meydana geldiği ve saraydan aniden alevlerin yükseldiğini ifade edildi.

YAGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölge Şerifi Amnat Charoensri de, çıkan yangına ilişkin alevlerin itfaiye ekipleri alevleri tarafından güçlükle kontrol edildiğini, alevlerin binaya yayılmasının ardından sarayın büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Öte yandan, Charoensri, yangın nedeninin henüz belli olmadığını ifade etti.