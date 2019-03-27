Son Dakika Haberleri: Tayland'da 7 Partiden Cuntaya Karşı Koalisyon

Tayland'da 7 Partiden Cuntaya Karşı Koalisyon

2 saat önce

Tayland'da 24 Mart'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından parlamentoya en fazla milletvekili göndermeyi başaran muhalefetteki Pheu Thai Partisi, 6 partili koalisyon hükümeti kuracaklarını ilan etti.

Tayland'da 7 Partiden Cuntaya Karşı Koalisyon, System.String[]
Tayland'da 24 Mart'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından parlamentoya en fazla milletvekili göndermeyi başaran muhalefetteki Pheu Thai Partisi, 6 partili koalisyon hükümeti kuracaklarını ilan etti.

Tayland, 2014 yılında gerçekleştirilen darbenin ardından 24 Mart'ta ilk kez genel seçimler için sandık başına gitmişti. Henüz resmi sonuçları açıklanmayan ancak pazartesi günü açıklanan sonuçlara göre, parlamentoya 137 milletvekili göndermeyi başaran muhalefetteki Pheu Thai Partisi, 6 parti ile koalisyon hükümeti kuracaklarını açıkladı.

Pheu Thai Partisi'nin başbakan adayı Sudarat Keyuraphan bugün düzenlediği basın açıklamasında, "Bugün, cuntanın uzun süredir devam eden varlığına karşın mücadele etmek için 7 parti el ele verdik" ifadesini kullandı. Keyuraphan koalisyon kapsamında partisi ile İleri Gelecek, Liberal Parti, Prachachart, Puea Chart, Yeni Ekonomi ve Tayland Halk Partisi arasında anlaşmaya vardığını dile getirdi.

Seçimlerin ardından Keyuraphan'ın başbakanlığını destekleme kararı aldıklarını vurgulayan İleri Gelecek'in Başkanı Thanathorn Juangroongruangkit, "Başbakanın parlamentoda en fazla sandalyeyi elde eden partiden olması noktasında ısrarcıyım" dedi.

Koalisyon, mevcut durumda 255 milletvekilinin desteğini alıyor. - BANGKOK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

Milletvekili, Tayland, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı "Hayalim Katil Olmaktı" Deyip Önüne Geleni Bıçaklayan Liselinin Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:28:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayland'da 7 Partiden Cuntaya Karşı Koalisyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]