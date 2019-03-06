Son Dakika Haberleri: Tayland'da 76 Pangolin Kurtarıldı

Tayland'da 76 Pangolin Kurtarıldı

1 saat önce

KUALA Tayland'ın güneyinde bir kişi, 76 pangolini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalandı.

Tayland'da 76 Pangolin Kurtarıldı, System.String[]
KUALA Tayland'ın güneyinde bir kişi, 76 pangolini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre ülkenin Prachuap Khiri Khan bölgesindeki kontrol noktasından geçen bir kamyonu durduran polis, araç kasasında 18 adet çuvalın içine gizlenmiş toplam 76 pangolin buldu.

Gözaltına alınan Sompol Mekchai isimli kamyon şoförü, hayvanları Çin'e götürmek üzere yola çıktığını ve bundan önce 3 pangolin sevkiyatı daha yaptığını itiraf etti.

Sağlıklı durumda olduğu tespit edilen pangolinler bölgedeki doğal yaşamı koruma merkezine götürüldü.

Karıncayiyen türüne ait pangolinler, Asya kıtası genelinde yasa dışı alınıp satılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Polis, Tayland, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli Çaldıkları İş Makinesini İnternette Satışa Çıkarınca Yakalandılar Ehliyetsiz Sürücü Şehri Birbirine Kattı! 30 Kilometrelik Kovalamacadan Sonra Yakalandı

40 Bin Lira Çaldı, "Türkiye Çok Gelişti" Dedi Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:49:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayland'da 76 Pangolin Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]