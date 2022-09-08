Tayland'da yürek burkan olay: Ailesine yük olmak istemeyen 81 yaşındaki yaşlı kadın, nehre atlayarak intihara etmeye çalıştı - Son Dakika
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Tayland'da yürek burkan olay: Ailesine yük olmak istemeyen 81 yaşındaki yaşlı kadın, nehre atlayarak intihara etmeye çalıştı

08.09.2022 11:21

Tayland'da 81 yaşındaki bir kadın, ailesine yük olmamak için evden kaçıp nehre atlayarak intihara kalkıştı. Yaşlı kadın, intihar girişiminden yaklaşık 4 saat sonra canlı halde bulundu.

Tayland'da salı günü Ayutthaya şehrinde Chao Phraya Nehri'nin kıyısındaki bir köyde yaşayan ve kaybolduğu sanılan 81 yaşındaki kadın, yaşadığı bölgenin yaklaşık 20 kilometre uzaklığında nehirde bulundu.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Yaşlı kadın, verdiği ilk ifadede nehre intihar amaçlı atladığını ancak boğulmadığını belirtti. Sağlık problemleri nedeniyle ailesine yük olmak istemediğini ve bu yüzden intihar girişiminde bulunduğunu belirten kadın, şiddetli dalgalar nedeniyle nehir boyunca sürüklendiğini ifade etti.

Yaşlı kadın ailesine yük olmamak için intihar girişiminde bulundu

BALIK AĞINA TAKILMIŞ

Daha sonra nehirdeki balık ağlarına takılan ve dubalara tutunduğunu anlatan yaşlı kadın, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı kadın ailesine yük olmamak için intihar girişiminde bulundu

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadın, ailesi tarafından alınarak evine götürüldü. Kendisini almaya gelen kızı ise nehir kenarında yaşadıklarını ve annesinin sağlık problemleri nedeniyle daha önce de intihar planını dile getirdiğini, bu nedenle kaybolduğunu öğrendiklerinde ilk olarak nehre baktıklarını söyledi.

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Kaynak: İHA

Tayland, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tayland'da yürek burkan olay: Ailesine yük olmak istemeyen 81 yaşındaki yaşlı kadın, nehre atlayarak intihara etmeye çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da yürek burkan olay: Ailesine yük olmak istemeyen 81 yaşındaki yaşlı kadın, nehre atlayarak intihara etmeye çalıştı - Son Dakika
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