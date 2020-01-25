Tayland'da açık artırmayla satılan araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Tayland'da açık artırmayla satılan araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı

19 dakika önce

Tayland'da, uyuşturucuyla mücadele biriminin açık artırmada sattığı otomobilde binlerce sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Tayland'da açık artırmayla satılan araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

Tayland'da, uyuşturucuyla mücadele biriminin açık artırmada sattığı otomobilde binlerce sentetik uyuşturucu hap bulundu.

BBC'nin haberine göre, geçen yıl bir operasyonda ele geçirilen araç, bu ay Narkotik Kontrol Kurulu Ofisi tarafından çıkarıldığı açık artırmada 19 bin dolara satıldı.

Alıcının araçta değişiklikler yapması için götürdüğü usta, tamponda 94 bin adet sentetik uyuşturucu hapın saklandığını tespit etti.

Narkotik Kontrol Kurulu Ofisi yetkilisi Niyom Termsrisuk, açık artırmaya çıkarılan araçların ayrıntılı biçimde incelendiğini, bu otomobil için de aynı şeyin geçerli olduğunu, hapların çok iyi saklanmış oldukları için bulunmamış olabileceğini söyleyerek, olaydan ötürü özür diledi.

Aracın 2019'da Chiang Rai bölgesinde ele geçirildiğinde arka koltuğunda da söz konusu haplardan 100 bin adet bulunduğu belirtildi.

Narkotik, Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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