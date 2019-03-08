Tayland'da Akıl Almaz Kaza Kamerada

– Tayland'da trafikte hızla ilerleyen bir otomobil ve motosiklet sürücüsü, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

– Tayland'da trafikte hızla ilerleyen bir otomobil ve motosiklet sürücüsü, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, karşı istikametten gelen bisikletliye çarptı.



Tayland'da bir kavşakta meydana gelen akıl almaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşağa hızla giren otomobil ve motosiklet sürücüsünün çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırım kenarına savrulurken, motosiklet de karşı şeritten gelen bisikletliye çarpıyor. Bu sırada otomobil sürücüsü de durarak, çarptığı motosikletli ve savrulan motosikletin çarptığı bisikletlinin durumunu kontrol etmek için aracından iniyor ve hemen ambulansı arıyor.



Yerel medya, çok seyrek araç geçen yolda meydana gelen kazayla ilgili polislerin soruşturma başlattığını duyurdu.

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kaza Yapan Otobüste Dehşet Anları! Sürücü Koltuktan Fırlayıp Yola Düştü

Denize Uçan Otomobilde Bulunan 1'i Çocuk 2 Kişi, Böyle Kurtarıldı

Nükleer Silahlarda Kullanılan Madde Sivas'ta Ele Geçirildi

Demir Yolu Taşımacılığındaki Gecikmelere Tazminat Hakkı