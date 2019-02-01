Son Dakika Haberleri: Tayland'da Alıkonan Bahreynli Futbolcunun İadesi Talep Edildi

Tayland'da Alıkonan Bahreynli Futbolcunun İadesi Talep Edildi

1 saat önce

Taylandlı savcılar, ülkede alıkonan ve Avustralya'da mülteci statüsünde bulunan Bahreynli futbolcu Hakim el-Araibi'nin ülkesine iade edilmesi talebinde bulundu.

Tayland'da Alıkonan Bahreynli Futbolcunun İadesi Talep Edildi, System.String[]
Taylandlı savcılar, ülkede alıkonan ve Avustralya'da mülteci statüsünde bulunan Bahreynli futbolcu Hakim el-Araibi'nin ülkesine iade edilmesi talebinde bulundu. El-Araibi'nin, Pazartesi günü hakim karşısına çıkarak görüşünün alınacağı öğrenildi.

Taylandlı savcılar Avustralya'da mülteci statüsünde bulunan Bahreynli futbolcu Hakim el-Araibi'nin ülkesine iade edilmesi talebinde bulundu. El-Araibi'nin avukatı savcıların iade isteminin Cuma günü yapıldığını bildirdi. Avukat Nadthasiri Bergman, Pazartesi günü görülecek duruşmada El-Araibi'ye iade edilmesi konusunda istekli olup olmadığının sorulacağını açıkladı. El-Araibi önceki duruşmalarda siyasi baskı sebebiyle Avustralya'ya göç ettiğini mahkemede ifade etmişti.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan El-Araibi, aynı şehirde yarı-profesyonel Pascoe Vale takımında top koşturuyor. El-Araibi, geçtiğimiz Kasım ayında tatil için gittiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gözaltına alınmış, mahkeme Aralık ayında El-Araibi'yi 60 gün gözaltında tutma kararı almıştı.

El-Araibi'nin serbest bırakılıp Avustralya'ya dönebilmesi için insan hakları grupları, futbol otoriteleri ve aktivistler, Tayland'a çağrıda bulunmuştu. - BANGKOK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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