Son Dakika Haberleri: Tayland'da Alıkonulan Suudi Genç Kadın

Tayland'da Alıkonulan Suudi Genç Kadın

2 saat önce

Tayland'da, aile şiddetinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki havaalanında alıkonulan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gözetiminde ülkeye geçici olarak giriş yapmasına izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı genç...

Tayland'da Alıkonulan Suudi Genç Kadın, System.String[]
Tayland'da, aile şiddetinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki havaalanında alıkonulan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gözetiminde ülkeye geçici olarak giriş yapmasına izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı genç kadınla ilgili Taylandlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer bir araya geldi.

Tayland Göçmenlik Polisi Müdürü Surachate Hakparn, Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yetkililerle, kendisine kötü davrandığını ileri sürdüğü ailesinden kaçan ve üçüncü bir ülkeye iltica talep eden Rahaf Muhammed El Kunun adlı 18 yaşındaki genç kadınla ilgili görüştüklerini belirtti.

Surachate, "İki ülkenin bu meseleye karşı tutumu aynı. Öncelik genç kadının güvenliğinin sağlanması. Her iki ülke de Bayan Rahaf'ın güvenliğini ve iyiliğini düşünüyor. Suudi maslahatgüzarı, Tayland göçmenlik bürosunun çalışmalarından duyduğu memnuniyet ve güveni ifade etti." dedi.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kunun'un iadesinin talep edildiği ya da pasaportuna el konulduğu yönündeki iddialar reddedildi.

Kunun'un babasının ve erkek kardeşinin kısa sürede Bangkok'a varacağını söyleyen Surachate, ancak onlarla görüşüp görüşmemeye Kunun'un kendisinin karar vereceğini ifade etti.

Kunun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ailesi ile görüşmekten korktuğunu belirtmişti.

Diğer yandan, bazı insan hakları örgütleri, Avustralya hükümetine, Kunun'un ülkeye girişine izin vermesi çağrısında bulundu.

Kunun, ailesinin yanına gönderilmesi halinde öldürülmekten korktuğunu söylemişti.

Yetkililer, ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda durdurulan Kunun'un, Avustralya'ya yaptığı iltica başvurusunun BMMYK tarafından değerlendirileceğini ve talep sonuçlanıncaya kadar genç kadınının Tayland'da kalacağını belirtmişti.

BMMYK himayesi altında ülkeye geçici giriş izni verilen Kunun, dün, havalimanında kendini kapattığı otel odasından ayrılmıştı. Kunun'un Bangkok'ta nerede kalacağına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Surachate, dün havaalanında yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren geri dönmek istemiyor ve onu zorlamayacağız. Bu gece hiçbir yere gönderilmeyecek. Zorluktan kaçtı. Tayland bir tebessümler ülkesi. Kimseyi ölmek için göndermeyeceğiz. Bunu yapmayacağız. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde insan haklarına bağlı kalacağız." demiş ve genç kadının iradesi dışında başka bir ülkeye iade edilmeyeceğini vurgulamıştı.

Kuveyt'te yaşayan ailesine iade edilmek üzere havalimanında alıkonulan Kunun'un Twitter'da yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yetkililerin genç kızın pasaportuna el koyduğu iddia edilmişti.

Kunun daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda pasaportunun kendisine geri verildiğini belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:43 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Avustralya, Bangkok, Tayland, Güncel
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