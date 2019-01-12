Son Dakika Haberleri: Tayland'da Alıkonulan Suudi Genç Kadın Kanada'da

Tayland'da Alıkonulan Suudi Genç Kadın Kanada'da

1 saat önce

Tayland'da, ailesinin şiddetinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken Bangkok'taki havaalanında alıkonulan Suudi Rahaf Muhammed el Kunun iltica talebinde bulunduğu ve olumlu yanıt aldığı Kanada'ya geldi.

Tayland'da Alıkonulan Suudi Genç Kadın Kanada'da, System.String[]
Tayland'da, ailesinin şiddetinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken Bangkok'taki havaalanında alıkonulan Suudi Rahaf Muhammed el Kunun iltica talebinde bulunduğu ve olumlu yanıt aldığı Kanada'ya geldi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesinde Kanada'ya geçici olarak giriş yapmasına izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı genç kadın Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na ülkenin dışişleri bakanıyla birlikte geldi. Çok uzun ve yorucu bir yolculuk geçirdiğini belirten Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, "Bu çok cesur bir Kanadalı" şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ailesinden kaçan Suudi Rahaf Muhammed el-Kanun'un iltica talebine olumlu yanıt vermiş, "Bildiğiniz üzere Kanada Rahaf Muhammed el-Kanun'un durumunu takip ediyor. Tayland'daki diplomatlarımız, başta ABD'li olmak üzere müttefiklerimiz ve partnerlerimiz ile görüşüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Kanada'ya el-Kanun'u sığınmacı olarak kabul etmemiz için talepte bulundu ve biz de BM'nin talebini kabul ettik. Bu yapmaktan memnun olduğumuz bir şey çünkü Kanada insan hakları ve kadın hakları için mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu anlayan bir ülke. Ben BM'nin talebini kabul ettiğimizi onaylayabilirim" şeklinde açıklama yapmıştı. - TORONTO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:52 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Tayland, Kanada, Güncel
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