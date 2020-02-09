Tayland'da alışveriş merkezinde katliam yapan asker öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tayland'da alışveriş merkezinde katliam yapan asker öldürüldü - Son Dakika

Tayland'da alışveriş merkezinde katliam yapan asker öldürüldü

11 dakika önce

Tayland'da alışveriş merkezindeki katliamda ölü sayısı 26'ya yükselirken, saldırıyı gerçekleştiren askerin ölü olarak ele geçirildiği duyuruldu.

Tayland'da alışveriş merkezinde katliam yapan asker öldürüldü, System.String[]

Tayland'da alışveriş merkezindeki katliamda ölü sayısı 26'ya yükselirken, saldırıyı gerçekleştiren askerin ölü olarak ele geçirildiği duyuruldu.


Tayland'da gece saatlerinde komutan ve 2 subayı öldürdükten sonra çaldığı silahlar ve bir askeri araçla terör estiren Taylandlı asker Jakrapanth Thomma, Nakhon Ratchasima şehrinde girdiği Terminal-21 isimli alışveriş merkezinde 21 kişiyi öldürmüş, 33 kişiyi de yaralamıştı. Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, güvenlik güçlerinin Tayland'ın kuzeydoğusunda yaşanan olayda 17 saat sonra askerin öldürüldüğünü açıkladı. Anutin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Durumu sonlandırdığı için polis ve orduya teşekkür ederim. Saldırgan öldü" ifadelerini kullandı.


Alışveriş merkezinde saatlerce süren rehin alma olayı, özel kuvvetler polisinin yaptığı operasyonla son erdi. Otomatik silah seslerinin duyulduğu operasyonda 1 güvenlik görevlisinin öldüğü, diğer 2'sinin de yaralandığı bildirildi. Yaşanan olayın ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 33'e yükseldiği belirtildi.


Öte yandan saldırgan, Humvee isimli bir ordu aracı ve bazı taktik silahlar ile gerçekleştirdiği saldırıyı sosyal medya hesabından yayınlamış, yaptığı paylaşımda "Ölüm herkes için kaçınılmaz" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca elinde silah tutan bir fotoğrafı da paylaşan saldırgan, saldırıya başladıktan sonra bir noktadan yeniden paylaşım yaparak, "Vazgeçmeli miyim" notunu paylaşmış, bunun üzerine sosyal medya hesabı kapatılmıştı. Olayın ardından açıklama yapan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kongcheep Tantrawanit ise "Bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Görünüşe göre delirdi" ifadelerini kullanmıştı. - BANGKOK

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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