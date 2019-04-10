Tayland'da Alışveriş Merkezinde Yangın

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş kompleksinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş kompleksinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.



Bangkok Valisi Assawin Kwanmuang, basına yaptığı açıklamada, Central World isimli komplekste yer alan çok katlı alışveriş merkezinin 8. katında çıkan yangında 1 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini, en az 7 kişinin yaralandığını belirtti.



Tayland medyası, yangında ölenlerden en az birinin binadan atladığı bilgisini paylaşırken, Bangkok Post'un haberine göre görgü tanıkları, dumanların yükseldiği binanın 8. katından iki kişinin atladığını gördüklerini söyledi.



Central World yönetiminden yapılan açıklamada, yerel saatle 17.40 civarında başlayan yangının yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındığı kaydedildi.



Komplekstekiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangın söndürülmüş olsa da bazı katların hala duman altında olduğunu ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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