Tayland'da alışveriş merkezine konulan robot köpek, müşterilere el jeli dağıtıyor
Koronavirüsle mücadele önlemlerini kademeli olarak kaldıran Tayland'da müşterilere el jeli dağıtması için alışveriş merkezlerinde görevlendirilen robot köpekler, özellikle çocukların ilgi odağı olduView on euronews.
Koronavirüsle mücadele önlemlerini kademeli olarak kaldıran Tayland'da müşterilere el jeli dağıtması için alışveriş merkezlerinde görevlendirilen robot köpekler, özellikle çocukların ilgi odağı olduView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 02:00
Son Dakika › Dünya › Tayland'da alışveriş merkezine konulan robot köpek, müşterilere el jeli dağıtıyor - Son Dakika Dünya
Son Dakika Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı