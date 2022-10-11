Tayland'da anaokulu saldırısında ölenler için resmi cenaze töreni düzenlendi

Tayland'da 6 Ekim'de bir anaokuluna düzenlenen saldırıda ölenler için resmi cenaze töreni düzenlendi.

Başbakan Prayut Chan-o-cha, Nong Bua Lamphu Eyaletine bağlı Nong Bua Lam Phu kasabasındaki bir tapınakta, saldırıda hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen törene katıldı.

Törende, ölenlerin ailelerinin yanı sıra çok sayıda yetkili, keşişler ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Anaokuluna düzenlenen 22'si çocuk 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, geniş çevrelerce kınanırken, ölenlerin ailelerine dayanışma mesajları gönderilmişti.

Öte yandan saldırının ardından Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri arasında kişi başına en fazla ateşli silahın düştüğü Tayland'da, bireysel silahlanmanın kısıtlanmasına yönelik tartışmalar gündeme geldi.

Olay

Ülkenin kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu bölgesindeki çocuk bakım merkezine dün düzenlenen silahlı saldırıda 22'si çocuk 37 kişi hayatını kaybetmişi.

Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırgan Panya Kamlarb'ın daha sonra eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söylemişti.

2 ila 5 yaşındaki çocukların bulunduğu bakımevindeki saldırıda hayatını kaybeden çocukların büyük bir kısmının bıçaklanarak öldürüldüğünü aktaran yetkililer, saldırganın, yoldan geçenlere rastgele ateş ettiğini belirtmişti.

Olay, tek saldırgan tarafından yapılan bir katliamda en çok çocuğun hayatını kaybettiği saldırı olarak değerlendiriliyor.