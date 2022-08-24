Tayland'da Başbakan Prayuth, görev süresi kararı netleşinceye kadar koltuğunu devredecek - Son Dakika
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Tayland'da Başbakan Prayuth, görev süresi kararı netleşinceye kadar koltuğunu devredecek

24.08.2022 13:16
Tayland'da Başbakan Prayuth, görev süresi kararı netleşinceye kadar koltuğunu devredecek

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın görev süresini aşıp aşmadığına dair kararını verinceye kadar Başbakanlık koltuğunu devretmesine hükmetti.

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın görev süresini aşıp aşmadığına dair kararını verinceye kadar Başbakanlık koltuğunu devretmesine hükmetti.

Mahkeme, muhalefet milletvekillerinin Prayuth'un görev süresini doldurduğuna yönelik başvurusunun görüşülmesi için yeterli gerekçe bulunduğunu açıkladı.

Anayasa mahkemesi, görev süresine dair herhangi bir karara varılıncaya kadar Prayuth'un görevini devretmesine hükmedildiğini bildirdi.

Ayrıca Prayuth'un 15 günde savunma ibraz etmesi istendi.

Başbakan Yardımcısı Prawit Wongsuwan'ın adı öne çıkıyor

Başbakanlık koltuğuna kimin oturacağı henüz netlik kazanmazken, Başbakan Yardımcısı Prawit Wongsuwan'ın adı öne çıkıyor.

Prayuth'un yakın çalışma ekibinde yer alan ve iktidardaki Palang Pracharath Partisi'nin lideri olan Prawit (77), 2014'teki askeri darbenin önde gelen isimleri arasında yer alıyordu.

Prayuth, 2014'ten bu yana Başbakan

Prayut, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

Darbenin ardından 5 yıl boyunca ertelenen seçimler, cunta gözetiminde hazırlanan seçim kanununun çıkarılması sonrasında 2019'da yapılabilmişti.

Prayut, seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisiyle cunta tarafından atanan askerlerden oluşan senatonun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Diğer yandan bazı milletvekilleri, Prayut'u darbeden sonra yapılan ilk serbest seçimlerin ardından yeniden başbakan seçilmesine rağmen "cunta lideri olarak yetki ve sorumluklarını sürdürmesinin anayasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle eleştirmişti.

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Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Başbakanlık, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da Başbakan Prayuth, görev süresi kararı netleşinceye kadar koltuğunu devredecek - Son Dakika

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