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Tayland'da ard arda depremler

6 saat önce

ABD Jeolojik Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından verilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde merkez üssü Tayland ile Laos sınırı olan ve 3 saat arayla gerçekleşen 5,7 ve 6,1 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

Tayland'da ard arda depremler, System.String[]

ABD Jeolojik Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından verilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde merkez üssü Tayland ile Laos sınırı olan ve 3 saat arayla gerçekleşen 5,7 ve 6,1 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

USGS kayıtlarında yer alan ve dün gerçekleşen depremler arasında dün sabah saatlerinde merkez üssü Rusya'nın iç denizi olan Ohotsk Denizi'nde 6.3 şiddetinde bir deprem daha olduğu bildirildi. Akşam saatlerinde ise Tayland ile Laos Cumhuriyeti sınırına yakın merkez üssü aynı olan ve 3 saat arayla gerçekleşen iki deprem daha kaydedildi. İlk depremin 5,7, ikinci depremin 6,1 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Meydana gelen depremlerde can veya mal kaybı yaşanmadı.


Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Deprem, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:59 Kaynak: DHA
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