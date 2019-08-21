Son Dakika Haberleri: Tayland'da art arda patlamalar: 7 yaralı
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Tayland'da art arda patlamalar: 7 yaralı

1 saat önce

Tayland'da art arda patlamalar meydana geldi.

Tayland'da art arda patlamalar: 7 yaralı, System.String[]
Tayland'da art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalarda 7 kişi yaralandı.

Tayland'ın Yala eyaletinde art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalarda 7 kişinin yaralandığı duyuruldu. İç Güvenlik Operasyonları Komutanlığı Genel Müdür Yardımcısı Nattapol Nakpanich, yaptığı açıklamada, saldırıların özel bir mesaj veya önemli sonuçları olmadığını söyledi.

Ayrıca, patlamaların, geçtiğimiz haftalarda Bangkok'ta meydana gelen patlamalar ile bağlantılı olmadığı bildirildi.


Tayland, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:55 Kaynak: DHA
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