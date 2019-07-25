- Tayland'da Askeri Üsse Saldırı- 15 Yılda 9 Bin 900 Kişi Öldü
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- Tayland'da askeri üsse saldırı 15 yılda 9 bin 900 kişi öldüPATTANI - Tayland'ın Pattani bölgesinde isyancı militanlar askeri üsse saldırı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
- Tayland
'da askeri üsse saldırı
15 yılda 9 bin 900 kişi öldü
PATTANI - Tayland'ın Pattani
bölgesinde isyancı militanlar askeri üsse saldırı düzenledi. Dün gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Tayland'ın güneyindeki Pattani bölgesinde isyancı militanların askeri üsse düzenlediği saldırıda başçavuş, iki Savunma Birliği gönüllüsü ve 1 köy sakini olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. İsyancıların askeri üsten makinalı tüfek çaldığı belirtilirken tüfeklerle askeri üsse ateş açtığı, el bombaları ve lastikler yakarak saldırı düzenlediği belirtildi. Militanların olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Polis
saldırıda yaralanan ve durumu kritik olan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
15 yılda 9 bin 900 kişi öldü
Pattani'de 2004'ten bu yana militanların saldırıları sonucu 9 bin 900 kişinin öldüğü aktarıldı. Kundaklama, pusu ve çeşitli saldırılar sonucu öldürülenlerden yarısından fazlasının ise sivil olduğu belirtildi.
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