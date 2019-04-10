Son Dakika Haberleri: Tayland'da Avm'de Yangın: 2 Ölü, 16 Yaralı

Tayland'da Avm'de Yangın: 2 Ölü, 16 Yaralı

1 saat önce

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Tayland'da Avm'de Yangın: 2 Ölü, 16 Yaralı, System.String[]
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Bangkok'un merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Acil Durum Sözcüsü çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini 16 kişinin de yaralandığını kaydetti. Polis Sözcüsü Krissana Pattanacharoen ise hayatını kaybedenlerden birinin alevlerden kurtulmak için yüksekten atlayarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin bir sonraki emre kadar kapatıldığını açıkladı. Kwanmuang, "Yangına sebep olan şeyi bulmalıyız, polis olayı inceleme altına aldı" dedi.

Yerel medya ise yangının, alışveriş merkezinin otel bölümünde bulunan bir evrak deposunda başladığını ileri sürdü. - BANGKOK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:55 Kaynak: İHA
Bangkok, Tayland, 3. Sayfa
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