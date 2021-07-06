Tayland'da, Avustralya'ya gönderilmek üzere hazırlanmış 315 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Tayland'da, piyasa değeri 29 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 315 kilogram eroin ele geçirildi.

Tayland gümrük yetkilileri, Avustralya'ya gitmek üzere hazırlanmış 315 kilogramlık eroinin bu yıl "tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğunu" açıkladı.

Tayland Gümrük Departmanı Genel Müdürü Patchara Anuntasilpa, Avustralya'ya gönderilmek üzere olan akrilik boya kutularının içine gizlenen her biri yaklaşık 2,4 kilogram ağırlığındaki 134 eroin paketinin gümrük yetkililerince ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Uyuşturucuların hangi ülkeden geldiğine dair henüz bilgi alınamazken, bölgenin ana uyuşturucu tedarikçisi olarak görülen komşu Myanmar'daki askeri darbenin ardından yaşanan istikrarsızlık nedeniyle ülkedeki üretimin artacağından endişe ediliyor.

Bu arada, yetkililer bu yıl ülkede el konulan toplam uyuşturucu miktarının 2 tona çıktığını kaydetti.