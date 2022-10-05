Tayland'da başkent ve çevresine hafta boyunca aşırı yağış ve sel uyarıları yapıldı - Son Dakika
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Tayland'da başkent ve çevresine hafta boyunca aşırı yağış ve sel uyarıları yapıldı

05.10.2022 15:42
Tayland'da başkent ve çevresine hafta boyunca aşırı yağış ve sel uyarıları yapıldı

Tayland'da, başkent Bangkok başta olmak üzere bazı bölgelerde hafta boyunca aşırı yağış ve sel uyarıları yapıldı.

Tayland'da, başkent Bangkok başta olmak üzere bazı bölgelerde hafta boyunca aşırı yağış ve sel uyarıları yapıldı.

Bangkok Vali Yardımcısı Tawida Kamolve, düzenlediği basın toplantısında, hafta boyunca başkent ve çevresinde görülecek muson yağışına dair bilgilendirmede bulundu.

Kamolve, özellikle başkente düşecek yağış miktarının çok yoğun olacağına işaret ederek bunun sellere yol açabileceğini ve suyun tahliyesinin uzun sürebileceğini kaydetti.

Halkı, kişisel önlemler almaya davet eden Kamolve, "İşe gidip gelmek zor olacaksa şirketlerden ve ajanslardan çalışma saatleri konusunda esnek olmalarını veya mümkünse trafik sıkışıklığını azaltmaya yardımcı olmak için evden çalışmayı düşünmelerini isteriz." dedi.

Kamolve, kentte sel ihtimaline karşı nehir kenarlarına kum torbaları yerleştirildiği, drenaj tünellerinde oluşacak tıkanmalara müdahale için ekipmanların hazırlandığı ve mahsur kalan kişileri kurtarmak için askeri araçların kullanılacağı bilgisini paylaştı.

Tayland'da muson yağmurları son günlerde ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde etkili olurken Noru Tayfunu'nun yol açtığı seller de ülkenin iç kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Afet Önleme ve Azaltma Dairesi, en az 22 ilde selin etkisinin sürdüğünü ve 41 binden fazla evin selden etkilendiğini açıkladı.

Noru Tayfunu'nun geçen hafta vurduğu Sisaket eyaletinde ağaçların devrilmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Ubon Ratchathani eyaletinde ise selin ardından 5 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Ülkenin en büyük 4 barajının su kapasitesinin üzerine çıkması ve birçoğunun kritik seviyeye yaklaşması dolayısıyla yetkililer nehirlere su vermek zorunda kalırken bu da yerleşim yerleri yakınlarındaki su seviyelerini yükseltiyor.

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Kaynak: AA

Bangkok, Tayland, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da başkent ve çevresine hafta boyunca aşırı yağış ve sel uyarıları yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da başkent ve çevresine hafta boyunca aşırı yağış ve sel uyarıları yapıldı - Son Dakika
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