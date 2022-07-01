Tayland'da bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 kadın tutuklandı - Son Dakika
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Tayland'da bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 kadın tutuklandı

01.07.2022 18:42
Tayland'da bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 kadın tutuklandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıdığı tespit edilen 2 kadın, Tayland Yaban Hayatı Koruma Yasası, Gümrük Yasası ve Hayvan Salgını Yasası'nı ihlal etme gerekçesiyle tutuklandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıdığı tespit edilen 2 kadın, Tayland Yaban Hayatı Koruma Yasası, Gümrük Yasası ve Hayvan Salgını Yasası'nı ihlal etme gerekçesiyle tutuklandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda geçtiğimiz pazartesi günü X-ray'den geçtikleri sırada bavullarında canlı hayvan olduğu tespit edilen 2 kadın, salı günü gözaltına alınmıştı. Yetkililer, bavulda 2 beyaz kirpi, 2 armadillo, 35 kaplumbağa, 50 bukalemun ve 20 yılan bulduklarını bildirirken, 2 kadının Tayland Yaban Hayatı Koruma Yasası, Gümrük Yasası ve Hayvan Salgını Yasası'nı ihlal etme gerekçesiyle bugün tutuklandığını duyurdu. Bavullarında 109 canlı hayvanı taşıyanların, Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai kentine giden 38 yaşındaki Nithya Raja ve 24 yaşındaki Zakia Sulthana Ebrahim olduğu açıklandı.

Öte yandan 2019 yılında, Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai kentine giden bir adamın bagajında 1 aylık leopar yavrusu bulunmuş, kişi daha sonra gözaltına alınmıştı. - BANGKOK

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Kaynak: İHA

Tayland, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tayland'da bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 kadın tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 kadın tutuklandı - Son Dakika
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